Пермская самбистка завоевала «серебро» чемпионата России
Пермячка Дарья Чернышова завоевала серебро на чемпионате России по самбо среди студентов. В соревнованиях в Дзержинске приняли участие более 100 сильнейших спортсменов страны. Наша землячка – воспитанница детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Дарья Чернышова заняла второе место в весовой категории 48 кг. Организаторами соревнований выступила всероссийская федерация самбо.
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