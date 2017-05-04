На край надвигаются заморозки
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 и 6 мая 2017 года по территории Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2, -70 С.
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По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 и 6 мая 2017 года по территории Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2, -70 С.
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В Перми пройдет первая генеральная репетиция парада Победы
На время репетиции на прилегающих улицах будет изменено движение транспорта.
|читать04.05.2017 в 16:41
На край надвигаются заморозки
5 и 6 мая 2017 года по территории Пермского края ожидаются заморозки до -7 градусов.
|читать04.05.2017 в 16:18
9 мая: Победа всегда за нами!
Мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Перми пройдут под слоганом «Победа всегда за нами!».
|смотреть читать04.05.2017 в 16:06
Пермяки собирают Бессмертный полк
Пермские типографии работают в авральном режиме. Причиной этому стал наплыв клиентов, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая.
|смотреть читать04.05.2017 в 15:45
Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки
В Перми с 5 мая начнут раздаваться георгиевские ленточки. Где можно получить символ Победы?
|смотреть читать04.05.2017 в 15:07
Готовимся к ЕГЭ с Яндексом
Бесплатные онлайн-курсы помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.
|читать03.05.2017 в 17:31
В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
|смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Последние ноты «Голоса»
Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
|читать30.04.2017 в 16:55
Король в цифрах
Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
|читать30.04.2017 в 13:45
Зачем Илье Носкову 45 чемоданов
Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
|читать30.04.2017 в 10:09
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