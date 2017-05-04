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Пермяки собирают Бессмертный полк

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Бессмертный полк

Пермские типографии работают в авральном режиме. Причиной этому стал наплыв клиентов, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Напечатать фото своих родных фронтовиков или тружеников тыла со специальной символикой акции можно в любом специализированном агентстве. Правда, многие завалены заказами уже сверхвозможного. Тем не менее, печатники никому не отказывают и будут работать вплоть до самого Дня Победы.

Что касается самого шествия, то организаторы призывают всех желающих пройти в «Бессмертном полку» не опоздать на построение. Колонны будут формироваться с 10.00 до 11.00 утра на Комсомольском проспекте между улицами Краснова и Революции. Именно там будут установлены рамки металлоискателей, через которые нужно будет обязательно пройти. Остальные улицы будут перекрыты. Встать в строй во время шествия не удастся.

Бессмертный полк

Анна Отмахова, координатор «Бессмертного полка» в Перми: "Хочется обратить внимание людей, чтобы не пытались пройти с Октябрьской площади или с улиц Луначарского и Пушкина. Все равно придется идти в обход".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 15:45 в рубрике - Новости T7-inform

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