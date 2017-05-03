Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости T7-inform

← Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом →

Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»

педагоги

27 апреля в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления состоялась V юбилейная зональная научно – практическая конференция «Открытое образовательное пространство как необходимое условие приращения инновационного потенциала педагога».

Конференция была организована Советом директоров профессионального образования ассоциации «Юг» совместно с Чайковским техникумом промышленных технологий и управления.

Участники конференции обсудили профессиональные стандарты и их влияние на качество профессионального образования; социальное партнерство, его современное состояние и направления развития; теорию, методику и организацию социально-культурной деятельности студентов; современные тренды непрерывного образования.

Конференция собрала педагогических работников Чайковского индустриального колледжа, Чайковского музыкального училища, представителей Пермского национального исследовательского политехнического университета. Всего в мероприятии приняло участие 75 человек.

Открыла конференцию Надежда Викторовна Тюкалова, Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления, которая отметила, что работа каждому должна приносить удовлетворение, а не быть изнуряющей, только тогда педагогам будет сопутствовать успех. Председатель совета социальных партнеров Александр Сергеевич Дерюшев отметил плюсы и минусы в портрете современного выпускника, обозначил, к чему нужно стремиться педагогам и обучающимся, чтобы постараться достичь взаимопонимания друг с другом, и предложил тему следующей конференции обозначить так: «Философия современного образования». 

В рамках юбилейной конференции работала площадка конкурса педагогических проектов и дискуссионный клуб «Что значит быть интеллигентным?»

Было представлено 10 педагогических проектов. Жюри конкурса отметило колоссальную работу педагогов по созданию кондитерского цеха. Именно этот проект был признан лучшим и занял 1 место. Вторым стал проект Анастасии Петровны Фоминых, которая собрала много интересной информации по образовательным учреждениям города и создала электронный аннотированный библиографический указатель «В зеркале печати». И на третьем месте - проект С.Н. Соловьева и Е.С. Тельновой по созданию воспитательной среды для формирования социально адаптированной личности, который в настоящее время реализуется.

Дискуссионный клуб «Что значит быть интеллигентным?» работал продуктивно и эмоционально. Во время мозгового штурма некоторые из педагогов смогли дать оценку себе и своему поведению, поменяли либо скорректировали мнение о человеческой интеллигентности. Во время дискуссии были затронуты сокровенные, животрепещущие темы, о которых мы размышляем, не всегда их можем озвучить. По некторым вопросам точки зрения были противоположными, но основное понимание совпадало: это воспитанность плюс образованность, но не наоборот. Педагоги отметили, что им зачастую не хватает такого душевного общения друг с другом, поэтому поступило предложение – создать клуб для преподавателей. Это будет полезно, так как педагоги должны не только учить, но и учиться сами.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 03.05.2017 в 17:07 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Октябрьскую площадь отремонтировали раньше срока

Вся экзотика Индии в Перми

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

К майским праздникам готовы!

Победный рейс: По Прикамью проедет Поезд Победы

Спектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-Петербурге

Пермский хор выступит в Карнеги - холл

Премьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфинал


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом →

Обратите внимание

в Перми

Пермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лес

Сотрудники зоопарка выпустят в Черняевский лес 5 зайцев-беляков, что вдвое увеличит количество зайцев на этой особо охраняемой природной территории.
читать03.05.2017 в 17:53
Метки: в Перми, Общество

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом

Бесплатные онлайн-курсы помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.
читать03.05.2017 в 17:31
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев

В Перми уже во второй раз прошел «Котофест» - благотворительный фестиваль - акция в помощь бездомным животным.
смотреть читать03.05.2017 в 16:42
Метки: в Перми, Общество

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

5 мая пройдет церемония возложения цветов и венков к памятнику рабочим и служащим завода Дзержинского, погибшим в годы войны.
смотреть читать03.05.2017 в 16:11
Метки: в Перми, Общество

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермячка Юлия Среднякова завоевала четыре золотые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо в Ливерпуле.
смотреть читать03.05.2017 в 15:38
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом

Бесплатные онлайн-курсы помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.
читать03.05.2017 в 17:31
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Король в цифрах

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
читать30.04.2017 в 13:45
Метки: в России, СМИ, Общество

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Пермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лесПермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лес

Уровень воды в Иньве растетУровень воды в Иньве растет

Готовимся к ЕГЭ с ЯндексомГотовимся к ЕГЭ с Яндексом

Березники: предстоит переселить порядка 2 тыс. семейБерезники: предстоит переселить порядка 2 тыс. семей

Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»

«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев

Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню ПобедыВ Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондоПермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермяк переделал «Ниву» в танкПермяк переделал «Ниву» в танк

Паводок не время для сплаваПаводок не время для сплава

В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходовВ Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

«Пермский период» собирает силачей«Пермский период» собирает силачей

Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропортуВесенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту

Пожароопасные выходныеПожароопасные выходные

Кино в дни ПобедыКино в дни Победы

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяковТриумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Red Bull 400: бегут экстремалыRed Bull 400: бегут экстремалы

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском циркеШоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градомВ Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Освободился от долгов - к отпуску готовОсвободился от долгов - к отпуску готов

Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных мостаПаводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

Первый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от КудымкараПервый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от Кудымкара

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипятокГейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Пермский аэропорт проводит акцию к Дню ПобедыПермский аэропорт проводит акцию к Дню Победы

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru