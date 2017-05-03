Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»

27 апреля в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления состоялась V юбилейная зональная научно – практическая конференция «Открытое образовательное пространство как необходимое условие приращения инновационного потенциала педагога».

Конференция была организована Советом директоров профессионального образования ассоциации «Юг» совместно с Чайковским техникумом промышленных технологий и управления.

Участники конференции обсудили профессиональные стандарты и их влияние на качество профессионального образования; социальное партнерство, его современное состояние и направления развития; теорию, методику и организацию социально-культурной деятельности студентов; современные тренды непрерывного образования.

Конференция собрала педагогических работников Чайковского индустриального колледжа, Чайковского музыкального училища, представителей Пермского национального исследовательского политехнического университета. Всего в мероприятии приняло участие 75 человек.

Открыла конференцию Надежда Викторовна Тюкалова, Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления, которая отметила, что работа каждому должна приносить удовлетворение, а не быть изнуряющей, только тогда педагогам будет сопутствовать успех. Председатель совета социальных партнеров Александр Сергеевич Дерюшев отметил плюсы и минусы в портрете современного выпускника, обозначил, к чему нужно стремиться педагогам и обучающимся, чтобы постараться достичь взаимопонимания друг с другом, и предложил тему следующей конференции обозначить так: «Философия современного образования».

В рамках юбилейной конференции работала площадка конкурса педагогических проектов и дискуссионный клуб «Что значит быть интеллигентным?»

Было представлено 10 педагогических проектов. Жюри конкурса отметило колоссальную работу педагогов по созданию кондитерского цеха. Именно этот проект был признан лучшим и занял 1 место. Вторым стал проект Анастасии Петровны Фоминых, которая собрала много интересной информации по образовательным учреждениям города и создала электронный аннотированный библиографический указатель «В зеркале печати». И на третьем месте - проект С.Н. Соловьева и Е.С. Тельновой по созданию воспитательной среды для формирования социально адаптированной личности, который в настоящее время реализуется.

Дискуссионный клуб «Что значит быть интеллигентным?» работал продуктивно и эмоционально. Во время мозгового штурма некоторые из педагогов смогли дать оценку себе и своему поведению, поменяли либо скорректировали мнение о человеческой интеллигентности. Во время дискуссии были затронуты сокровенные, животрепещущие темы, о которых мы размышляем, не всегда их можем озвучить. По некторым вопросам точки зрения были противоположными, но основное понимание совпадало: это воспитанность плюс образованность, но не наоборот. Педагоги отметили, что им зачастую не хватает такого душевного общения друг с другом, поэтому поступило предложение – создать клуб для преподавателей. Это будет полезно, так как педагоги должны не только учить, но и учиться сами.