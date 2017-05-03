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← В Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

арбитражный суд

Конкурсный управляющий ООО «ТеплоСервис» Екатерина Маркова направила в Арбитражный суд Пермского края письменную позицию по делу ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Содержание позиции кардинально изменилось с момента рассмотрения дела антимонопольной службой. Ранее Пермское УФАС по итогу рассмотрения дела при участии ООО «ТеплоСервис»  выявило признаки злоупотребления доминирующим положением в действиях  компании «Газпром межрегионгаз Пермь».

Компания «ТеплоСервис» выступала заинтересованной стороной в деле, возбужденном после проверки по заявлению жителей дома по адресу: проспект Парковый, 45Г. Тогда представители ООО «ТеплоСервис» заявляли, что ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» неоднократно с 2014 года прекращало поставку газа на крышную котельную дома, лишая его жителей горячего водоснабжения.

По мнению директора ООО «ТеплоСервис», простой котельной в связи с отключением газа также привел к недополучению обществом доходов, которые могли быть направлены на погашение образовавшейся задолженности, снизив тем самым градус социальной напряженности в многоквартирном доме. Вопрос с отключением котельной неоднократно обсуждался и в Администрации Дзержинского района с участием представителей сторон.

По результатам рассмотрения дела Пермское УФАС России признало ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» злоупотребляющим доминирующим положением. Не согласившись с решением, «газовики» обратились в Арбитражный суд, чтобы обжаловать решение. В ходе судебного процесса конкурсный управляющий ООО «ТеплоСервис» Екатерина Маркова отказалась от претензий в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

«Это первый случай в нашей практике, когда компания в ходе суда меняет свою точку зрения и занимает позицию компании, ущемившей ее интересы. Несмотря на это, мы продолжим участие в судебном процессе на стороне жителей дома, пострадавших от действий компании «Газпром межрегионгаз Пермь», - пояснили в Пермском УФАС».

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 03.05.2017 в 16:19 в рубрике - Новости T7-inform

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