В Прикамье ожидаются сильные ливни с градом
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 3 мая и в первой половине ночи 4 мая 2017 года местами по Пермскому краю ожидаются сильные ливни, усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с, крупный град.
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