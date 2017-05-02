Октябрьскую площадь отремонтировали раньше срока

Октябрьскую площадь в Перми отремонтировали раньше срока. Ремонт проходил на Комсомольском проспекте на участке от улицы Луначарского до улицы Екатерининская. Всего было отремонтировано четыре тысячи квадратных метров. Как рассказали в администрации, работы должны были завершиться к 1 мая, но благодаря благоприятным погодным условиям удалось завершить работы раньше назначенного срока. На прошлой неделе также был отремонтирован тротуар по улице Ленина на участке от улицы Попова до улицы Борчанинова. Напомним, в 2017 году в Перми дополнительно выделят на 594 млн рублей на ремонт дорог и тротуаров.