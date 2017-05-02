Вся экзотика Индии в Перми

Как в сказке или индийском кино. Танцы, музыка, персидские ковры, изысканные украшения, ароматные специи, элитный рис, восточные сладости и настоящий индийский чай. В Перми открылась выставка-ярмарка товаров из Индии и Пакистана.

Национальный танец символизирует радость, и вместе с тем - открытие ярмарки. Войдя сюда, пермяки попадают в маленькую Индию, которая манит самобытным искусством и загадочностью. От изобилия товара на выставке разбегаются глаза. Здесь можно найти все - от ароматных специй до изящной резной мебели и кожгалантереи ручной работы.



Василий, например, пришел выбрать ковер из натурального шелка.

Василий, покупатель: "Ремонт провел, а с коврами вот не могу пока выбрать, сходил на рынок, там синтетика, а у меня цель, чтобы натуральный был материал".

Дамы же в свою очередь не могут пройти мимо натуральной косметики, платков и палантинов из шелка, хлопка и кашемира и, конечно, украшений. Словно мозаика, яркими красками переливаются браслеты, серьги, кольца из натуральных камней. Особое внимание привлекают изделия из камня мудрости - оникса.

Известно, что в древности оникс служил амулетом вождям. А сейчас, имея у себя какое-нибудь изделие из этого камня, человек обретает эмоциональное равновесие.

А вот от этого прилавка на весь павильон раздается запах настоящего индийского чая. - более 20 сортов, с фруктовыми и цветочными добавками



Здесь же можно найти ароматные специи - куркуму, черный перец, кардамон, шафран, а также вкусный рассыпчатый рис - басмати. Чуть дальше восточные сладости - десятки сортов халвы, щербета, пахлавы. Все это можно пробовать. Популярностью среди покупателей пользуется и одежда: платья, блузки, рубашки, поражающие пестротой цветов и орнаментов. Почувствовать волшебные ароматы специй и благовоний, ощутить нежность шелка и настоящий индийский колорит в Перми можно до 7 мая на 4 этаже ТЦ Айсберг Модерн - модерн.