К майским праздникам готовы!

Итоговый оргкомитет по подготовке к дню весны и труда и дню Победы прошёл в городской администрации. В день весны и труда основным мероприятием станет демонстрация, которая традиционно пройдёт по Октябрьской площади, начало в 11 утра. В сквере у театра оперы и балета запланирован большой концерт с участием пермских коллективов.

Что касается Дня Победы - ещё до девятого мая пермяки смогут оценить масштабность праздника. 4 и 7 числа пройдут репетиции парада. Сам Парад Победы начнётся в 10 часов утра, пройдёт он по Октябрьской площади. Зрителей ждут театрализованный пролог, военная техника, проход личного состава и уже традиционное шествие Бессмертного полка. Завершится всё фейерверком за час до полуночи.

Дмитрий Самойлов, глава администрации г. Перми: "Последние штрихи - это ночь перед праздниками, когда устанавливаются трибуны, ограждения, когда всё проверяется, выверяется, когда устанавливаются стулья для наших уважаемых ветеранов, будем продолжать готовиться, и я считаю, что самое главное, это нормальная погода, и хорошее настроение!".