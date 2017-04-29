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Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

дети

С 15 мая в Перми начинается процедура комплектования детских садов на 2017/2018 учебный год. Какие изменения в ней произошли и что нужно знать родителям малышей?

 

В этом году откроют ещё три детсада

Всего в Перми работают 143 муниципальных дошкольных учреждения и 35 частных образовательных организаций, которые имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. В какой форме будет получать дошкольное образование ребенок, решать его родителям. А выбор достаточно широк. Это и муниципальные детские сады, и частные садики, и центры развития, и группы кратковременного пребывания, и воскресные школы. Можно остановиться и на варианте семейного воспитания.

Однако большинство родителей всё же предпочитает отдавать своих малышей в детские сады. И департамент образования администрации Перми ведет плановую работу по созданию новых мест в дошкольных учреждениях. «За последние два года в Перми были открыты 12 зданий муниципальных дошкольных организаций – восемь после капитального ремонта и четыре построенных «с нуля» и выкупленных у строительных организаций. Это более четырех тысяч мест, – рассказывает начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. – В этом году в планах открыть еще три детских сада: «Конструктор успеха» на улице Машинистов, 43а, детский сад на улице Чернышевского, 17в и реконструированный детский сад на улице Каляева, 35а».

Департамент образования также ведет работу по поддержанию развития сети частных детских садов. Для этого предоставляются субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.

 

От дошкольного портала до телефонной линии

Если говорить о самой процедуре комплектования муниципальной сети дошкольных образовательных учреждений, то первым делом следует отметить, что в 2017 году она перенесена непосредственно в детские сады и продлится с 15 мая по 14 июля.

Распределение мест в детские сады традиционно будет проходить с учетом возрастного и территориального принципов, а также прав родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление мест в детских садах.

Информация о том, в какое из указанных ранее родителями дошкольное учреждение выделено место ребенку, будет доведена до них по телефону, через личный кабинет пользователя на дошкольном портале (permsad.permedu.ru), электронную почту либо обычную почту с 15 мая по 16 июня и с 26 июня по 14 июля. Следовательно, в срок до 30 апреля родителям следует проверить свои данные на дошкольном портале, внести изменения, если нужно, а также при необходимости подтвердить наличие льготы на получение места в детском саду в районном отделе образования.

Всю дополнительную информацию, а также списки документов можно найти на дошкольном портале города.

По всем возникающим вопросам по комплектованию детских садов можно обратиться по телефону «горячей линии» департамента образования 212-42-05 или в районные отделы образования по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00. «Горячая линия» будет работать с 18 апреля по 14 июля.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 29.04.2017 в 13:08 в рубрике - Новости T7-inform

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