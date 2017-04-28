Победный рейс: По Прикамью проедет Поезд Победы
Девять дней – девять станций: по Пермскому краю проедет «Поезд Победы». Ежегодную акцию организует Свердловская железная дорога. С 6 по 14 мая ретросостав проедет по девяти станциям региона. Поезд победы пройдет через Верещагино, Чайковская, Кунгур, Левшино, Чусовская, Кизел, Заячья Горка – Парк Березники.
Ретросостав из паровоза, санитарного вагона и вагонов-теплушек с 6 по 14 мая проследует по Пермскому краю. Мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали «Поезда Победы», – отметили в пресс-службе РЖД. Паровоз серии Л («Лебедянка») – единственный локомотив на паровой тяге, сохранившийся «на ходу» на Свердловской магистрали. Местом постоянной дислокации раритета является локомотивное депо Пермь-Сортировочная.
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