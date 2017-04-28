Спектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-Петербурге

Спектакль "Сказка о царе Салтане" Пермского академического театра - театра удостоился сразу четырех дипломов "Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин". За лучший актерский ансамбль, за работу хореографа - постановщика Ирины Ткаченко, за работу художника по костюмам Любови Мелехиной и за работу художника по свету Евгения Козина. В этом году для участия в "Арлекине" было подано 89 заявок, и в финал вышли только семь спектаклей. "Сказка о царе Салтане" изначально задумывалась как курсовой спектакль студентов Владимира Гурфинкеля и Бориса Мильграма. Однако после успешной премьеры и сдачи на зрителя спектакль взяли в репертуар Театра-Театра. Кроме того, в 2016 году этот спектакль был высоко оценен экспертным советом национальной премии "Золотая маска" и вошел в программу "Детский Weekend-2017".