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Пермский хор выступит в Карнеги - холл
Академический женский хор ПГГПУ выступит в самом знаменитом концертном зале мира - Нью-Йоркском Карнеги - холл.
Возможность выступить в самом знаменитом концертном зале классической музыки у женского хора ПГГПУ появилась благодаря победе коллектива в 6 Международном хоровом конкурсе - фестивале имени Семена Казачкова. За звание лауреатов первой степени в Казанской ратуше боролись более сорока участников фестиваля. По итогам выступления художественный руководитель хора Лариса Петрова и концертмейстер Алексей Сучков получили спецприз жюри как "лучший дирижёр" и "лучший концертмейстер" соответственно. А выступление в Карнеги-Холл запланировано на весну следующего года.
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