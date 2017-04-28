Пермский хор выступит в Карнеги - холл

Академический женский хор ПГГПУ выступит в самом знаменитом концертном зале мира - Нью-Йоркском Карнеги - холл.

Возможность выступить в самом знаменитом концертном зале классической музыки у женского хора ПГГПУ появилась благодаря победе коллектива в 6 Международном хоровом конкурсе - фестивале имени Семена Казачкова. За звание лауреатов первой степени в Казанской ратуше боролись более сорока участников фестиваля. По итогам выступления художественный руководитель хора Лариса Петрова и концертмейстер Алексей Сучков получили спецприз жюри как "лучший дирижёр" и "лучший концертмейстер" соответственно. А выступление в Карнеги-Холл запланировано на весну следующего года.