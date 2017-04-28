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← Премьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфинал

Спектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-Петербурге →

Пермский хор выступит в Карнеги - холл

хор

Академический женский хор ПГГПУ выступит в самом знаменитом концертном зале мира - Нью-Йоркском Карнеги - холл. 

Возможность выступить в самом знаменитом концертном зале классической музыки у женского хора ПГГПУ появилась благодаря победе коллектива в 6 Международном хоровом конкурсе - фестивале имени Семена Казачкова. За звание лауреатов первой степени в Казанской ратуше боролись более сорока участников фестиваля. По итогам выступления художественный руководитель хора Лариса Петрова и концертмейстер Алексей Сучков получили спецприз жюри как "лучший дирижёр" и "лучший концертмейстер" соответственно. А выступление в Карнеги-Холл запланировано на весну следующего года.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.04.2017 в 14:34 в рубрике - Новости T7-inform

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