Премьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфинал
В Москве прошел первый четвертьфинал премьер-лиги КВН. Команды участвовали в конкурсах Приветствие и музыкальный фристайл. В обоих пермская команда получила максимум пять баллов. В итоге пермяки заняли первое место и прошли в полуфинал. Ребята по традиции шутили на спортивную тему. Не обошли вниманием строительство Зенит-Арены в Санкт-Петербурге. Судьи оценили эффектный музыкальный конкурс, где пермяки буквально летали на велосипедах. Соревновались пермяки с командами из Казани, Самары, Челябинска и Краснодара.
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