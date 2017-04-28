Не шуметь!

Как пишет газета "КоммерсантЪ", депутат пермского Законодательного собрания, экс-министр общественной безопасности края Игорь Орлов инициировал обсуждение законопроекта о введении на территории края дневного "часа тишины". Шуметь нельзя будет не только ночью, но и с 13.00 до 15.00. Нарушителей будут штрафовать. Эксперты скептически отнеслись к инициативе: некоторые уверены, что распространить новую норму только на спальные районы было бы разумнее, чем требовать соблюдения тишины в дневное время повсеместно; другие считают, что не очередные нормы надо вводить, а воспитывать в гражданах сознательность.