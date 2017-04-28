Главный инженер краевой больницы «прикарманил» 4,5 миллиона

Главный инженер краевой клинической больницы похитил более 4,5 миллионов рублей. Как пишет газета "Аргументы и Факты - Прикамье", осуждённый предоставлял в бухгалтерию подложные документы, в которых указывал завышенные объёмы медицинского кислорода, поставляемого в лечебное учреждение. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Также осужденный инженер больницы должен возместить бюджету причинённым им ущерб.