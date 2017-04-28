Лучшие эпидемиологи агитируют за прививки

В столице Прикамья полным ходом идут различные мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации. В этом году она проходит под лозунгом "Вакцины приносят результат". Лучшие эпидемиологи края приводили различные доводы, подтверждающие этот факт. В последнее время большое количество людей не делают привок, объясняя свой отказ тем, что таких вирусов уже почти нет в нашей стране. Но опытные врачи говорят о том, что это мнение обывательское. Так, например, в Перми благодаря всеобщей вакцинации против клещей в прошлом году удалось избежать 440 000 заболеваний клещевого энцефалита. Сейчас - перед дачным сезоном - самое время сделать эти прививки.

Владислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "24 обращения с присасыванием клеща зарегистрировано, первые клещи появились раньше, это позволило нам обеспечить готовность медицинских организаций, 14 лабораторий работают по исследованию клеща".



