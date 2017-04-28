В Перми раскрыта преступная группа по легализации мигрантов

В Перми вступил в силу приговор в отношении членов организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной легализации на территории региона иностранных граждан. Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, с 2014 года жители краевого центра Мехман Мамедов, Виктор Кривицкий и Сергей Овчаров на основании подложных документов осуществляли действия по фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и дальнейшему продлению сроков их пребывания на территории РФ. В результате преступной деятельности организовано незаконное пребывание в Пермском крае не менее 120 выходцев из стран СНГ. В итоге господин Мамедов был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. Каждый из его подельников получил по два года лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб.