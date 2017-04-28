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Tele2 предлагает пермякам попробовать 4G
Пермь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о запуске в эксплуатацию первого кластера сети 4G в Перми. Сеть работает на частоте 1800 МГц и уже доступна для использования абонентам компании.
Использовать высокосортную передачу данных абоненты могут в следующих районах города: Центральный рынок и Драмтеатр (центр города), в микрорайонах Балатово, Крохалева, Парковый, Нагорный, Бахаревка, Закамск, Водники, Кондратово, Песьянка и Большое Савино.
Сейчас жители Перми еще на этапе строительства сети могут оценить 4G-интернет Tele2 и пользоваться сетью в наиболее популярных местах города. Благодаря реальной эксплуатации базовых станций Tele2 будет более точно прогнозировать географию спроса и нагрузки на оборудование и развивать сеть в соответствии с потребностями клиентов.
Tele2 продолжит планомерно запускать новые базовые станции и расширять покрытие сети 4G в регионе вплоть до конца третьего квартала 2017 года.
Чтобы воспользоваться мобильным интернетом в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц (band 3 в классификации 3GPP) и SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. В случае, если SIM-карта абонента не поддерживает 4G технологию, необходимо обратиться для замены SIM в салон Tele2.
Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Использование мобильного интернета в сети 4G не повлияет на тарификацию – все услуги будут предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.
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