Россельхознадзор сделает публичные обсуждения регулярными

27 апреля 2017 года Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю были проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления за 1квартал 2017 года.

Публичные обсуждения проводились с целью информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам предупреждения нарушений обязательных требований законодательства РФ.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций и ассоциаций, предпринимательства и хозяйствующих субъектов Пермского края.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Халиль Гузаиров начал с приветственных слов, рассказал об основных полномочиях Управления, подчеркнул важность взаимодействия ведомства и хозяйствующих субъектов.

Помимо этого Халиль Мирзиянович выступил с докладом по правоприменительной практике Управления Россельхознадзора по Пермскому краю («как делать нельзя» и «как делать нужно (можно)»).

Начальником отдела правовой работы, государственной службы, мобилизационной подготовки и охраны труда Вересотской Тамарой Прокопьевной были даны разъяснения новых требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Подводя итоги публичных обсуждений, Руководитель Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Х.М. Гузаиров отметил, что подобные мероприятия будут проходить регулярно.

Проведение данных мероприятий позволит представителям бизнес-сообщества проявить осознанный подход к выполнению требований законодательства РФ и скоординировать работу по взаимодействию с Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.