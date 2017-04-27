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Опыт применения QR кодов в Пермском крае заинтересовал ЦИК

 

Избирком 

27 апреля 2017 года Избирательная комиссия Пермского края провела обучающий семинар для политических партий. Участники обсудили подготовку к проведению выборов губернатора Пермского края.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что за последнее время партии значительно расширили свое представительство в политической жизни Прикамья. Если в 2014 году от партий было выдвинуто 50% кандидатов, то в 2016 году на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края – 95,5%. Кроме того, партии более активно стали участвовать в процессе формирования избиркомов. В прошлом году в составы ТИК были выдвинуты и включены представители 10 партий – это один из самых высоких показателей по стране.

Партии стали основными действующими элементами в избирательном процессе, поэтому должны усилить свою активность на местах, развивать работу местных отделений, - отмечает председатель Крайизбиркома. На выборах губернатора Пермского края перед любым кандидатом (могут быть выдвинуты только партиями) возникает необходимость прохождения муниципального фильтра, то есть поддержки своей кандидатуры в виде подписей муниципальных депутатов.

Игорь Вагин отметил, что в отличие от многих других субъектов РФ в Пермском крае только половина всех муниципальных депутатов выдвинуты «Единой Россией», другая половина – самовыдвиженцы и представители других партий.

Кроме того, председатель Крайизбиркома сообщил о задачах, которые на предстоящую кампанию ставит ЦИК. Прежде всего, это задачи открытости, бесконфликтности и законности выборов губернатора Пермского края, а также отсутствие обоснованных претензий к работе избиркомов.

Кроме того, Центризбиркомом большое внимание уделяется применению QR-кодов на итоговых протоколах УИК. Данный вопрос обсуждался на заседании ЦИК 26 апреля, в ходе которого опытом  тестирования технологии поделился председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Он отметил, что в Прикамье тестирование технологии QR-кода на выборах прошло успешно. «Мы планируем оснастить необходимым оборудованием все избирательные участки. Есть множество положительных моментов использования машиночитаемого кода: оперативность процедуры введения данных в ГАС «Выборы», исключение возможных ошибок и человеческого фактора при составлении самого протокола и большая открытость процесса подведения итогов – данные протокола доступны всем участникам избирательного процесса. У нас присутствовали  и представители ассоциации «Голос», которые также подтвердили эффективность этой технологии. Поэтому уже в единый день голосования 10 сентября 2017 года мы широко будем использовать КОИБы, видеонаблюдение и QR-код», - сообщил председатель Пермского крайизбиркома.

В завершение семинара, по просьбе руководителей региональных отделений политических партий, были продемонстрированы технологии применения QR-кода и использования КОИБов при голосовании.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 17:31 в рубрике - Новости T7-inform

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