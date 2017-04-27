«Котофест»: хвостатые в поисках хозяев
Собака-обнимака, кошачье аджилити и живая музыка: в Перми пройдет фестиваль "КотоФест". Как пишет интернет-портал 59.РУ 30 апреля, в Перми пройдет фестиваль кошек, который будет посвящен 10-летию пермской организации "За защиту зверей". Бесплатное благотворительное мероприятие состоится на площадке ТЦ "Разгуляй" на Пермской, 7. В этом году на нем проведут не только выставку кошек из частного приюта, но и небольшой спортивный конкурс среди четвероногих - аджилити. На площадке гостей будет развлекать живая музыка, для поднятия настроения пройдет традиционная акция "Собака-обнимака", в ходе которой можно сфотографироваться с породистыми псами и погладить их. Для детей откроют игровую зону, а для взрослых сделают несколько мастер-классов.
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