«Котофест»: хвостатые в поисках хозяев

Собака-обнимака, кошачье аджилити и живая музыка: в Перми пройдет фестиваль "КотоФест". Как пишет интернет-портал 59.РУ 30 апреля, в Перми пройдет фестиваль кошек, который будет посвящен 10-летию пермской организации "За защиту зверей". Бесплатное благотворительное мероприятие состоится на площадке ТЦ "Разгуляй" на Пермской, 7. В этом году на нем проведут не только выставку кошек из частного приюта, но и небольшой спортивный конкурс среди четвероногих - аджилити. На площадке гостей будет развлекать живая музыка, для поднятия настроения пройдет традиционная акция "Собака-обнимака", в ходе которой можно сфотографироваться с породистыми псами и погладить их. Для детей откроют игровую зону, а для взрослых сделают несколько мастер-классов.