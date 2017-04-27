Началось: в Перми строят новый зоопарк

Управление капитального строительства Пермского края выдало разрешение на возведение 49 объектов нового пермского зоопарка. Как пишет газета БИЗНЕС-КЛАСС - на участке по ул. Архитектора Свиязева, 17В будут построены вольеры для оленей, лосей, бурых, белых и гималайских медведей, волков, кабана, барса, львов и гиен, леопарда, тигров, рысей, пумы, мангустов, выдры, тропических птиц и других животных, а также кафе, контактный зоопарк, сцена и трибуны, пункт проката, виварий, инкубаторий, крольчатник. Всего в разрешении на строительство указано 49 объектов и сооружений. Наиболее крупные из них - это обезьянник, административное здание и контактный зоопарк. Уже сегодня на площадке в Индустриальном районе ведутся подготовительные работы, где-то забиты сваи.