Началось: в Перми строят новый зоопарк
Управление капитального строительства Пермского края выдало разрешение на возведение 49 объектов нового пермского зоопарка. Как пишет газета БИЗНЕС-КЛАСС - на участке по ул. Архитектора Свиязева, 17В будут построены вольеры для оленей, лосей, бурых, белых и гималайских медведей, волков, кабана, барса, львов и гиен, леопарда, тигров, рысей, пумы, мангустов, выдры, тропических птиц и других животных, а также кафе, контактный зоопарк, сцена и трибуны, пункт проката, виварий, инкубаторий, крольчатник. Всего в разрешении на строительство указано 49 объектов и сооружений. Наиболее крупные из них - это обезьянник, административное здание и контактный зоопарк. Уже сегодня на площадке в Индустриальном районе ведутся подготовительные работы, где-то забиты сваи.
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