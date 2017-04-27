Бойцы Росгвардии спасли жильцов из горящего дома

Сотрудники Росгвардии спасли жильцов из горящего дома. Возгорание произошло в деревянном двухэтажном строении на ул. Старикова,35. Задымление обнаружила сотрудник вневедомственной охраны Елена Аникина и сообщила в дежурную часть своего ведомства. На место ЧП выехали два наряда группы задержания вневедомственной охраны до прибытия пожарных эвакуировали жильцов дома и автомобили придомовой территории. Боец Росгвардии Дмитрий Немтинов вынес из горящего дома двухлетнего ребенка. Все жильцы были благополучно эвакуированы, за медпомощью никто не обратился.