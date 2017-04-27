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Бойцы Росгвардии спасли жильцов из горящего дома

бойцы

Сотрудники Росгвардии спасли жильцов из горящего дома. Возгорание произошло в деревянном двухэтажном строении на ул. Старикова,35. Задымление обнаружила сотрудник вневедомственной охраны Елена Аникина и сообщила в дежурную часть своего ведомства. На место ЧП выехали два наряда группы задержания вневедомственной охраны до прибытия пожарных эвакуировали  жильцов дома и автомобили придомовой территории.  Боец Росгвардии Дмитрий Немтинов   вынес из горящего дома двухлетнего ребенка.  Все жильцы были благополучно эвакуированы, за медпомощью никто не обратился. 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 27.04.2017 в 15:40 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье пройдет публичное обсуждение по правоприменительной практике

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