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Бойцы Росгвардии спасли жильцов из горящего дома
Сотрудники Росгвардии спасли жильцов из горящего дома. Возгорание произошло в деревянном двухэтажном строении на ул. Старикова,35. Задымление обнаружила сотрудник вневедомственной охраны Елена Аникина и сообщила в дежурную часть своего ведомства. На место ЧП выехали два наряда группы задержания вневедомственной охраны до прибытия пожарных эвакуировали жильцов дома и автомобили придомовой территории. Боец Росгвардии Дмитрий Немтинов вынес из горящего дома двухлетнего ребенка. Все жильцы были благополучно эвакуированы, за медпомощью никто не обратился.
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