В Прикамье пройдет публичное обсуждение по правоприменительной практике

Представителей СМИ приглашают принять участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по Пермскому краю, которое состоится 27 апреля 2017 года в 11часов по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. Строителей, д. 1б, зал совещаний, 3 этаж.

С докладом по правоприменительной практике и докладом с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснения, какое поведение является правомерным, Вы можете ознакомиться на официальном Web-сайте Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rsn-perm.ru.

Участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практикии руководств по соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по Пермскому краю просят подтвердить по адресу электронной почты: prruk06@mail.ru или телефону 8(342)297-97-98.