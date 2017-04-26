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К 9 мая город преобразится

9 мая

В Перми начали украшать улицы к 9 мая. В ночное время на места установок конструкций привезут крупногабаритные элементы  украшений, основания, на которых будут установлены флаги и детали конструкции.  На улицах Перми появится 29 стел, звезда, 20 флаговых конструкций "Салют",  30 художественных  элементов оформления  "Гвоздика". Наиболее крупные конструкции разместят на открытых городских площадках - на Комсомольской площади и пл.Карла Маркса, возле Органного зала, у Центрального рынка, на пл.Гайдара, элементы оформления появятся рядом с городскими мемориальными объектами, возле мемориала Скорбящая, у монумента Героям фронта и тыла, памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Работы  по оформлению города пройдут в несколько этапов и завершатся к 1 мая. 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 26.04.2017 в 17:23 в рубрике - Новости T7-inform

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