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К 9 мая город преобразится
В Перми начали украшать улицы к 9 мая. В ночное время на места установок конструкций привезут крупногабаритные элементы украшений, основания, на которых будут установлены флаги и детали конструкции. На улицах Перми появится 29 стел, звезда, 20 флаговых конструкций "Салют", 30 художественных элементов оформления "Гвоздика". Наиболее крупные конструкции разместят на открытых городских площадках - на Комсомольской площади и пл.Карла Маркса, возле Органного зала, у Центрального рынка, на пл.Гайдара, элементы оформления появятся рядом с городскими мемориальными объектами, возле мемориала Скорбящая, у монумента Героям фронта и тыла, памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Работы по оформлению города пройдут в несколько этапов и завершатся к 1 мая.
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