На какие деньги муниципалитеты будут развивать туризм?

860 тысяч рублей выделят муниципалитетам Пермского края в этом году на развитие туризма. По итогам конкурса по обустройству и продвижению туристских маршрутов в Пермском крае - средства получат Осинский, Чердынский, Чусовской, Соликамский и Пермский муниципальные районы, а так же Лысьвенский, Соликамский и Кунгурский городские округа. Приоритетными признаны туристический маршруты: "Кын-портал" в Лысьве, "Набережная" в селе Троельга, "Путь чемпиона" в Чайковском и "В поисках Анфалового городка" в Чердыни.