На воссоздание «Первогорода» нужны 3 миллиарда
3 миллиарда рублей планируют потратить организаторы на воссоздание исторического комплекса "Первогород". Концепция включает музейное пространство - восстановленные медеплавильный завод, плотину возле него, и пруд в районе Разгуляя, в долины реки Егошихи. Создатели ранее оценивали работы в 1 - 1,5 млрд рублей. Сейчас цена увеличилась до 3 млрд рублей.
Для реализации проекта в прошлом году был создан благотворительный фонд "Первогород". На его счету сейчас порядка 280 тысяч рублей. Инициаторы проекта планируют привлечь не только благотворительные средства, но и деньги из федерального и краевого бюджетов, а также вложения частных инвесторов.
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