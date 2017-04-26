Бродячие собаки идут в наступление
Тысяча триста пятьдесят три жителя края, только с начала этого года, обратились в больницы Прикамья по поводу укусов бродячими собаками. 329 из них - несовершеннолетние. Цифра по сравнению с годом прошлом увеличилась на 120 человек. При этом сотрудники Роспотребнадзора бьют тревогу. Ситуация с заболеваемостью бешенством в крае достаточно неблагополучная. За первый квартал 2017 года зарегистрировано 6 случаев бешенства: в Лысьвенском, Кунгурском, Верещагинском районах.
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