Бродячие собаки идут в наступление

Тысяча триста пятьдесят три жителя края, только с начала этого года, обратились в больницы Прикамья по поводу укусов бродячими собаками. 329 из них - несовершеннолетние. Цифра по сравнению с годом прошлом увеличилась на 120 человек. При этом сотрудники Роспотребнадзора бьют тревогу. Ситуация с заболеваемостью бешенством в крае достаточно неблагополучная. За первый квартал 2017 года зарегистрировано 6 случаев бешенства: в Лысьвенском, Кунгурском, Верещагинском районах.



