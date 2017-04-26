Пермь. Вести-Спорт

Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24". В этом выпуске:

-На стадионе Звезда состоялся матч второго тура женского Чемпионата России в Высшем дивизионе. Матч между пермской Звездой-2005" и московским клубом Чертаново завершился безголевой ничьей- 0:0.

- гандболистам "Пермских медведей" предстоит сыграть ответный матч плей- офф мужской Суперлиги. "Пермским медведям" выпал самый тяжёлый жребий - игры на вылет с лидером турнира- Чеховскими медведями.





- В Сочи завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике с участием спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Мастер спорта России Галина Липатникова в канун своего дня рождения уверенно победила в толкании ядра и метании диска. Олеся Коньшина была лучшей в метании копья, а Карина Мацуева заняла второе место. Тренирует прикамских спортсменов Сергей и Татьяна Лодочниковы.