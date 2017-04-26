Первомай: в Перми перекроют полгорода

1 мая на время прохождения колонн демонстрации будет частично ограничено, а местами и полностью перекроют движение транспорта на внушительном количестве улиц города.

С 7 до 13 часов перекроют центр города. Въезд для машин будет закрыт в квадрате, ограниченном улицами Куйбышева, Попова, Петропавловская, Газеты Звезда.

Также по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районе. С 13 до 15 часов на время проведения эстафеты на призы Газеты ЗВЕЗДА будет закрыто движение на Компросе, от Ленина до Комсомольской площади. По пересекающим проспект улицам на время забега движение будет приостанавливаться.

В Орджоникидзевском районе с 7 до 13 часов на время проведения праздничной демонстрации будет закрыто движение по улице Академика Веденеева от улицы Лянгасова до улицы Первомайская. На этих участках будет запрещена остановка транспорта. Будут размещены запрещающие знаки. Жителей просят не парковаться на указанных улицах, будут работать эвакуаторы.

1 мая жители города традиционно соберутся на Октябрьской площади, демонстрация начнется в 11:00. Участниками станут представители краевого совета профсоюзов, предприятий, организаций города, студенческой молодежи, руководители города и края. В этот день в сквере оперного театра в 13:00 начнется концерт, на котором выступят ансамбли ЯРМАРКА, РОМЭН, БА-БА-ТУ и др. На площади перед органным залом с 11 до 13 часов также состоится концерт. В 13:00 на стадионе ДИНАМО начнется 88-я легкоатлетическая эстафета на призы Газеты ЗВЕЗДА.