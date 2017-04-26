Изгнание клещей: в пермских лесах проведут масштабную обработку

В Прикамье клещами укушены уже семь человек. Укусы отмечены на территории Коми-Пермяцкого округа, Чайковского, Александровского, Верещагинского, Нытвенского районов. 4 клеща исследованы на наличие инфекции, 2 из них оказались заражены гранулоцетарным анаплазмозом - острым инфекционным заболеванием, которое протекает с высокой температурой и общими симптомами сильной интоксикации. Пострадавшим назначено лечение. В этом году будет обработана площадь в 4 тыс.га, в том числе 700 га в оздоровительных учреждениях. Пока обработки не проводились из-за неподходящих погодных условий.