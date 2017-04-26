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← В Перми началась проверка гарантийных дорог

Изгнание клещей: в пермских лесах проведут масштабную обработку

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от клещей

В Прикамье клещами укушены уже семь человек. Укусы отмечены  на территории Коми-Пермяцкого округа, Чайковского, Александровского, Верещагинского, Нытвенского районов. 4 клеща исследованы на наличие инфекции, 2 из них оказались заражены гранулоцетарным  анаплазмозом - острым инфекционным заболеванием, которое протекает с высокой температурой  и общими симптомами сильной интоксикации.  Пострадавшим назначено лечение. В этом году  будет обработана площадь в 4 тыс.га, в том числе 700 га в оздоровительных учреждениях. Пока обработки не проводились из-за неподходящих погодных условий. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.04.2017 в 09:53 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми началась проверка гарантийных дорог

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