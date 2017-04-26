В Перми началась проверка гарантийных дорог
В Перми после зимы проверят качество дорог, находящихся на гарантии. Проверять будут те объекты, которые были отремонтированы в течение прошедших пяти лет. До середины мая чиновникам предстоит проверить 37 дорожных объектов, специалисты будут выявлять нарушения, дефекты дорожного полотна, осматривать дороги, а фиксировать нарушения специалисты будут совместно с подрядчиками. На месте будут составлять акты, в которых будут указаны сроки устранения дефектов. Подрядчику дадут 20 дней на ремонт незначительных повреждений дороги. На сегодня специалисты проверили улицы Макаренко, Ленина, пл.Восстания, там нарушений нет, зато нашли колею на Комсомольском проспекте от ул.П.Осипенко до Пушкина. Подрядчик будет обязан устранить дефект за свой счет.
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