Отдайте голос за пермский глобус
Впервые проект Пермского краеведческого музея и Пермского университета претендует на национальную премию «Хрустальный компас» Русского географического общества. Реставрацию глобуса-гиганта, который более 30 лет располагался в фойе главного корпуса Пермского университета, провели реставрационные мастерские музея в преддверии 100-летия университета.
Поддержать глобус, музей и Пермский университет можно на сайте http://rus-compass.ru/projects/4345/
Глобусы, созданные в Пермском госуниверситете, были и остаются самыми крупными моделями Земли в России. Открытые реставрационные мастерские в Музее пермских древностей, где в течение 2-х месяцев осенью 2016 года реставраторами Пермского краеведческого музея проводились работы по восстановлению поверхности и функциональности глобуса, посетили более 10 000 человек.
Национальная премия "Хрустальный компас" учреждена в 2012 году. Это первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Награда призвана найти и поддержать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение будущего нашей страны, национального достояния Родины. За время проведения на соискание премии было выдвинуто 1204 проекта из 23 стран мира и 82 регионов России. В специальной номинации "Признание общественности", где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие более 710 тысяч человек.
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