28 апреля в Перми перекроют движение на 4 улицах в Кировском районе. Как пояснили в пресс-службе администрации города, это связано с проведением традиционной эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета стартует и финиширует на стадионе «Прикамье». Маршрут пройдет по улицам Кировоградская - Федосеева - Закамская - Ласьвинская. В связи с чем в Кировском районе с 17.00 до 18. 30 движение будет закрыто частично по улицам: Кировоградская, Федосеева, Закамская, Ласьвинская.