Пермяки готовятся к Дню Победы

25 апреля пройдет первая репетиция театрализованного пролога ко Дню Победы. Более 1000 участников театрализованного пролога соберутся для первой сводной репетиции в СК имени Сухарева. Эта масштабная сценическая постановка предварит собой военную часть парада и погрузит зрителя в тематику события. В 2017 году пролог носит название «Победа за нами!», в его основе – пять сценических действий и 4 современных персонажа, которые расскажут историю Великой Победы. В прологе примут участие актеры Пермского академического «Театра-Театра», кадеты Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина, хор курсантов ПВИ МВД России, а также творческие коллективы города. Напомним, театрализованный пролог Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона уже два года подряд заслуживает высшей профессиональной награды на Всероссийской премии за достижения в области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс» в Москве. Отметим, что парад в честь Дня Победы на Октябрьской площади в Перми будет транслироваться на канале «Россия-24» и в интернете, а также на экране, установленной на сцене у Театра-Театра.