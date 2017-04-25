Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшей «Стратегии»
Агентство по страхованию вкладов начинает выплаты вкладчикам лопнувшего негосударственного пенсионного фонда "Стратегия". Деньги смогут получить кредиторы второй очереди реестра требований, это те, кто добровольно вложил средства в фонд для получения дополнительной прибыли. Ранее сообщалось что таких в Агентство по страхованию вкладов обратилось около 17 тысяч человек на общую сумму 800 миллионов рублей. Пока что выплатят менее десятой части потерянных денег.
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов": "Расчеты с кредиторами второй очереди реестра требований кредиторов Фонда … будут осуществляться с 24.04.2017 по 24.10.2017, в размере 8,19% от суммы установленных требований, путем перечисления денежных средств по реквизитам, предоставленным кредиторами".
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