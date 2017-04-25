Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости T7-inform

← Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшей «Стратегии»

Стратегия

Агентство по страхованию вкладов начинает выплаты вкладчикам лопнувшего негосударственного пенсионного фонда "Стратегия". Деньги смогут получить кредиторы второй очереди реестра требований, это те, кто добровольно вложил средства в фонд для получения дополнительной прибыли. Ранее сообщалось что таких в Агентство по страхованию вкладов обратилось около 17 тысяч человек на общую сумму 800 миллионов рублей. Пока что выплатят менее десятой части потерянных денег.
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов": "Расчеты с кредиторами второй очереди реестра требований кредиторов Фонда … будут осуществляться с 24.04.2017 по 24.10.2017, в размере 8,19% от суммы установленных требований, путем перечисления денежных средств по реквизитам, предоставленным кредиторами".

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 25.04.2017 в 13:39 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

В Данилихе течет опасная вода

Будущие мамы участвуют в большом конкурсе

«Профи-шоу»: Строители танцуют, электрики поют

Лекции в музее PERMM

5 шагов к детскому отдыху

В УФАС поступила жалоба на конкурс по запуску салюта в честь Дня Победы

Пьяный водитель без прав опрокинулся на иномарке

Пермьстат: Средняя зарплата подросла и возмужала

Корпорация развития, где развитие?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

Обратите внимание

в Перми

Суперфинал Школьной Баскетбольной Лиги: победили сильнейшие

34 лучшие сборные девушек и юношей сразились за первенство и главный приз Чемпионата - поездку на Финал четырех Евролиги.
смотреть читать25.04.2017 в 14:41
Метки: в Перми, Общество, Образование, Спорт

В Перми состоялось первенство города по пейнтболу

Как рассказали организаторы турнира, матчи были больше тренировочными, чем соревновательными.
смотреть читать25.04.2017 в 14:25
Метки: в Перми, Спорт, Общество

«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе

Радоница - особый день поминовения предков или родительский день отмечается на 9-й день после Пасхи.
читать25.04.2017 в 14:02
Метки: в Перми, Общество

Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшей «Стратегии»

Часть смогут получить кредиторы второй очереди реестра требований - те, кто добровольно вложил средства для получения дополнительной прибыли.
читать25.04.2017 в 13:39
Метки: в Перми, Общество, Деньги

Дума озаботилась переселением граждан из аварийного жилья

На Пленарном заседании Пермской городской Думы сегодня планируется рассмотреть около двух десятков вопросов.
читать25.04.2017 в 12:44
Метки: в Перми, Власть

в России

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермяки создали деревянный велосипед

В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма.
смотреть читать24.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в России, СМИ, Кино, Общество

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Остросюжетный сериал «Трасса смерти» снят на основе реальных событий 2014 года. Мы поговорили с актером о роли пистолета в жизни следователя и «пользе» воровства.
читать23.04.2017 в 17:06
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Суперфинал Школьной Баскетбольной Лиги: победили сильнейшиеСуперфинал Школьной Баскетбольной Лиги: победили сильнейшие

В Перми состоялось первенство города по пейнтболуВ Перми состоялось первенство города по пейнтболу

«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе«Пасха мёртвых» изменила движение на Южной дамбе

Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшей «Стратегии»Начинаются выплаты вкладчикам лопнувшей «Стратегии»

Газопровод будет!Газопровод будет!

Дума озаботилась переселением граждан из аварийного жильяДума озаботилась переселением граждан из аварийного жилья

На лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике не выплачивают зарплатуНа лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике не выплачивают зарплату

Пермякам дарят 1000 билетов в циркПермякам дарят 1000 билетов в цирк

К 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать ПервогородК 300-летию Перми архитекторы собираются воссоздать Первогород

Паводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревогаПаводок на подъеме: в Кудымкаре объявлена учебная тревога

Нужны ли нам прививки?Нужны ли нам прививки?

Глава региона провел прием гражданГлава региона провел прием граждан

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверьВ пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзалаПермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело

Марокко глазами пермской художницыМарокко глазами пермской художницы

В Перми гостят кукольники из ТюмениВ Перми гостят кукольники из Тюмени

В Данилихе течет опасная водаВ Данилихе течет опасная вода

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армииСтуденты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

Будущие мамы участвуют в большом конкурсеБудущие мамы участвуют в большом конкурсе

На пермской Аллее Славы появятся новые именаНа пермской Аллее Славы появятся новые имена

Пермяки создали деревянный велосипедПермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Трус не играет в подводный хоккейТрус не играет в подводный хоккей

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru