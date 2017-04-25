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Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

автовокзал

 

В Пермское УФАС России поступили заявления от ООО «Компас» и ОАО «Кунгурская автоколонна 1597». Компании-перевозчики пожаловались на действия ПКГУП «Автовокзал». По мнению заявителей, предприятие навязывает перевозчикам невыгодные условия договора на оказание услуг автовокзалом.

Договор предусматривает штрафы за посадку пассажиров без билетов и за посадку пассажиров более, чем через одну дверь. Помимо этого, в случае отказа в посадке в автобус пассажира с проданным билетом, перевозчик должен уплатить  штраф в размере двух тысяч рублей. При этом, в договоре не оговаривается возможность отказа в случаях, когда действия пассажира могут угрожать безопасности других людей, например, когда, пассажир находится в нетрезвом состоянии.

За срыв  рейса перевозчики помимо возмещения убытков пассажирам, по условиям договора, также должны заплатить штраф автовокзалу, однако автовокзал при этом не уточнил, какие потери несет при срыве рейса. В ходе проверки антимонопольный орган пришел к выводу, что в данном случае автовокзал вмешивается в правоотношения между пассажиром и перевозчиком.

Пермское УФАС России посчитало правомерным требование перевозчиков об исключении некоторых пунктов договора и выдало предупреждение ПКГУП «Автовокзал». Однако представители автовокзала не исполнили предупреждение в установленный срок. По признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении ПКГУП «Автовокзал» возбуждено дело. Рассмотрение дела назначено на 19 мая.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.04.2017 в 09:45 в рубрике - Новости T7-inform

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