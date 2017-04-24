В Данилихе течет опасная вода
Ученые химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета провели исследование реки Данилихи и зафиксировали превышение содержания фосфатов в 20 раз. Употребление такой воды может привести к расстройствам кишечника. Кроме того, ученые зафиксировали превышение концентрации анионогенных поверхностно активных веществ, которые входят в состав большинства моющих средств. Анализ также показал повышенное содержание тяжёлых металлов, таких как кадмий. Загрязнение реки ученые связывают с действиями самих пермяков.
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