Будущие мамы участвуют в большом конкурсе

В Перми пройдет краевой конкурс для будущих мам. Цель конкурса - улучшение демографического климата в Пермском крае за счет популяризации беременности и материнства. Участницами конкурса могут стать женщины, срок беременности которых на момент проведения финальной церемонии, которая состоится 8 июля, составит 28-32 недели. Основным принципом отбора анкет является здоровье будущей родительницы и срок ее беременности. Времени на то, чтобы решиться и заполнить анкету остается совсем немного – прием заявок завершится 5 мая, а уже 12 мая пройдет кастинг.

Конкурс для будущих мам позволяет участницам раскрыться для самой себя и своей второй половины, обменяться опытом, полезными идеями с другими будущими мамами, найти верных подруг среди конкурсанток.