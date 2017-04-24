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«Профи-шоу»: Строители танцуют, электрики поют

профи

18 апреля 2017 года состоялся ежегодный Фестиваль – конкурс «Профи-шоу 2017» среди студентов Чайковского техникума промышленных технологий и управления.

Цель Фестиваля - формирование у обучающихся интереса к избранной специальности или профессии, продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и применение творческого потенциала в будущей специальности или профессии.

Перед участниками стояла нелегкая задача - показать не только значимость своей профессии или специальности, но и передать свою любовь к ней всем присутствующим.

Фестиваль включал выполнение трех конкурсных заданий: видеоролик (презентация) на тему «Я здесь учусь и это мне нравится!», фотосессия моей профессии и  творческая программа.

Оценивали Фестиваль - конкурс социальные партнеры техникума – представители предприятий и организаций.

В рамках Фестиваля все команды ярко и красочно рассказали о своих специальностях и профессиях: команда Строителей - в танце; объединенная команда Технологов и поваров показала, как они ловко справляются со своими инструментами в любой ситуации; команда Сварщиков активно призвала поступать учиться на сварщика; команда ИС через сценку продемонстрировала значимость и важность своей специальности; команда Нефтяников доказали, как они любят нефть и газ; Гостиничный сервис профессионально представили обслуживание VIP-гостей,  команда Электриков свое признание профессии выразила в стихотворной форме; и в завершении очаровательная команда Парикмахеров поразила зрителей и жюри показом причесок стран мира.

Зрители «Профи – шоу» очень тепло принимали выступающих и остались довольны представленными номерами, болели за своих одногруппников.

Конкурс прошел интересно и увлекательно. Все команды достойно выступили, показали свой творческий потенциал, интерес к профессии и специальности. Так или иначе все выступления команд были талантливы и креативны.

Переходящий кубок победителя «Профи-шоу 2017» и диплом в номинации «Супер – профи» получила команда Сварщиков. В номинации «Высший пилотаж» победу одержала объединённая команда Технологов и поваров, в номинации «Профессиональный серпантин» победителями стали команда «Живая сталь»; в номинации «Упорство и настойчивость» - команда Товароведов. Команда «Строителей» одержали победу в номинации «Будущее России», в номинации «Образец мастерства» - команда специальности «Гостиничный сервис». Номинация «Успешный старт» присуждена команде «СЭГГ», в номинации «Славим человека труда» самыми лучшими названы «Электрики», в номинации «Лидер перемен» - команда «Информационные системы» и в номинации «Хранители традиций» победителями стали «Парикмахеры».

По результатам голосования зрителей номинация - «Приз зрительских симпатий» получила команда «Живая сталь», а самые активные болельщики команды «Сварщиков» были отмечены номинацией «Лучшая группа поддержки».

 

 

Метки: в Пермском крае, Образование, Общество

Опубликовано: 24.04.2017 в 09:37 в рубрике - Новости T7-inform

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