Лекции в музее PERMM

В музее PERMM пройдут лекции руководителя научного отдела Центра современной культуры «Гараж» (Москва).

Во вторник и среду, 25 и 26 апреля, в музее современного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24) состоятся лекции Саши Обуховой, руководителя научного отдела Центра современной культуры «Гараж».



Первая лекция – «Современное искусство как сетевое сообщество: Илья Кабаков и круг московской концептуальной школы». Она посвящена истории московского концептуализма, увиденной через призму человеческих отношений, вовлеченных в движение художников. Речь также пойдет о проекте «Древо современного русского искусства» и методах исторического анализа художественной среды как системы социальных взаимодействий.



В основе рассказа о московской концептуальной школе – междисциплинарное исследование, проведенное Музеем современного искусства «Гараж» в 2014-2015 годах. Искусствоведы и социологи представили круг современных художников Москвы 1960-1990-х годов в виде генеалогического древа, где стилистическая преемственность выявлена через социальные отношения и связи – любви, дружбы, семьи, ученичества и даже неприязни и открытой вражды.

«Древо современного русского искусства» проросло из одной из важнейших работ Ильи Кабакова, инсталляции «Нома», показанной в Гамбурге в 1993 году.



Вторая лекция – «Современное искусство как сетевое сообщество: Анатолий Осмоловский и московский акционизм 1990-2010-х годов». На ней будет рассматриваться другая важная для отечественной истории искусства среда – круг московских акционистов 1990-х и их преемников 2000-2010-х годов. В центре событий всегда оказывается Анатолий Осмоловский – протагонист ключевых событий в искусстве последних 25 лет, основатель множества групп и вдохновитель арт-активизма последних лет.



Слушатели не только узнают о главных действующих лицах, вовлеченных в движение, но и смогут увидеть редкие фотографии и видеозаписи художественных акций московских авангардистов, политических активистов и жизнестроителей – Александра Бренера, Олега Кулика, Дмитрия Пименова, группы «Движение Э.Т.И.», революционной конкурирующей программы «Нецезюдик», сообщества «Радек», групп «Бомбилы», «Война», Pussy Riot и других.



Саша Обухова – искусствовед, куратор выставок современного искусства. Родилась в 1967 году. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова. Училась в Праге, Central European University. В 1986-1988 годах работала в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина. 1993-1996 в Институт современного искусства. С 1999 по 2000 в составе рабочей группы участвовала в подготовке постоянной экспозиции Третьяковской галереи «Искусство второй половины ХХ века». 1988-1990 и с 1999 года работала в Государственной Третьяковской галерее, сейчас является руководителем научного отдела Центра современной культуры «Гараж».



Возрастное ограничение: 16+.

Начало лекций: в 19:00.

Стоимость входного билета на лекции: 150 рублей и 75 рублей (для льготных категорий граждан).



Дополнительная информация: 254-35-73.