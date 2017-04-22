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5 шагов к детскому отдыху

сертификат

17 апреля в Перми открылись пункты выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей. Получить такой сертификат несложно, но важно учесть некоторые тонкости. Итак, что нужно сделать родителям.

 

Шаг 1. Выбрать для своего ребенка форму летнего оздоровления и отдыха. Дело в том, что сертификат может быть выдан только по одной из форм:

– загородный лагерь отдыха и оздоровления детей;

– санаторно-оздоровительный детский лагерь;

– лагерь досуга и отдыха;

– детский лагерь палаточного типа.

Причем в случае загородного (санаторного) лагеря бюджетная поддержка (сертификат) не предоставляется, если у ребенка нет постоянной регистрации на территории Перми или если среднемесячный доход семьи превышает трехкратную величину прожиточного минимума.

 

Шаг 2. Подготовить документы, необходимые для получения сертификата. Их немного. Обязательно понадобятся заявление; копия свидетельства о рождении ребенка и копия его паспорта (при достижении 14-летнего возраста); копия паспорта родителя.

Для загородного (санаторного) лагеря может понадобиться документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства. Это свидетельство о регистрации по месту жительства (получить его можно в территориальных отделах миграционной службы, срок подготовки документа – 8 рабочих дней) или справка о регистрации по месту жительства (выдают в отделе адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу: ул. Ленина, 15, срок подготовки – 30 календарных дней). Однако если у ребенка есть паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, то никакие справки и свидетельства не нужны. Детям-инвалидам и детям из малоимущих семей могут также понадобиться документы, подтверждающие это (при отсутствии информации о ребенке в Единой базе данных). А тем, кто претендует на компенсацию, как дети из семей со среднемесячным доходом не выше трехкратной величины прожиточного минимума, нужны справка о составе семьи (выписка из домовой книги) и документы, подтверждающие доходы обоих родителей за 2016 год.

 

Шаг 3. Подать заявление в любой из 27 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. Если ребенок едет в загородный (санаторный) лагерь, то стоимость сертификата будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. А если в дневной или палаточный лагерь, то только из социального статуса. График работы пунктов выдачи сертификатов можно найти

на сайте администрации Перми www.gorodperm.ru в разделе Социальная сфера / Семья и детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей.

 

Шаг 4. Выбрать лагерь. Загородные (санаторные) лагеря выбирают из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, который будет размещен на сайте министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru. Лагерь досуга или лагерь палаточного типа можно выбрать в реестре организаций на сайте администрации Перми в разделе Оздоровительная кампания / Куда отправить ребенка отдыхать.

 

Шаг 5. Купить путевку и передать сертификат представителю лагеря. Если речь идет о загородных (санаторных) лагерях, то передать сертификат необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено. В дневном или палаточном лагере можно отдать сертификат в любое удобное время.

 

Проконсультироваться по вопросам отдыха и оздоровления детей можно в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Пермская, 60, каб. 8. Телефоны: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86. 

 

пункты выдачи сертификатов:

 

Свердловский район

Школа № 61 (ул. Николая Островского, 46а)

Школа № 82 (ул. Суздальская, 1)

Школа № 94 (ул. Героев Хасана, 89)

Школа № 124 (ул. Гусарова, 4)

Школа № 129 (Новые Ляды, ул. Мира, 11)

Пункты выдачи (Комсомольский пр., 71)

Школа № 96 (ул. Клары Цеткин, 10)

 

Мотовилихинский район

Школа № 49 (ул. Лебедева, 28)

Школа № 74 (ул. И. Франко, 49)

Школа № 127 (ул. Крупской, 80)

ДЮЦ «Антей» (ул. Юрша, 56а)

 

Ленинский район

Администрация Ленинского района

    (ул.Пермская, 82)

 

Кировский район

Гимназия № 6 (ул. Федосеева, 16)

Школа № 19 (ул. Адмирала Ушакова, 24)

Школа № 63 (ул. Воронежская, 8)

Школа № 1 (ул. Калинина, 19)

Школа № 27 (ул. Шишкина, 18)

 

Орджоникидзевский район

Лицей № 5 (ул. Генерала Черняховского, 51)

Школа № 123 (ул. Сестрорецкая, 13)

ДЮЦ «Фаворит» (ул. Репина, 67а)

Администрация Орджоникидзевского района

    (ул. Щербакова, 24)

 

Дзержинский район

Библиотека № 2 (шоссе Космонавтов, 110)

«Дуплекс» (ул. Толмачева, 18)

Школа «Мастерград» (ул. Костычева, 16)

 

Индустриальный райОН

Гимназия № 1 (ул. Космонавта Леонова, 14)

Администрация Индустриального района

    (ул. Мира, 15)

Школа № 132  (ул. Баумана, 16)

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 22.04.2017 в 10:02 в рубрике - Новости T7-inform

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