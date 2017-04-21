В УФАС поступила жалоба на конкурс по запуску салюта в честь Дня Победы
В Пермское УФАС поступила жалоба на действия комиссии при проведении конкурса на услуги по запуску праздничного фейерверка в честь Дня Победы. Заказчиком открытого конкурса является МАУ «Агентство социокультурных проектов».
Заявитель, АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», полагает, что при оценке заявок от участников конкурса комиссия допустила нарушения. В связи с этим компания-заявитель просит отменить протокол оценки заявок и рассмотреть их повторно.
Справка
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пьяный водитель без прав опрокинулся на иномарке
Пермьстат: Средняя зарплата подросла и возмужала
Корпорация развития, где развитие?
Магазин «СуперСтрой» продается
Узнай «ген спорта» по анализу ДНК
В Пермском крае - штормовое предупреждение
«Золотая Маска» - триумф Пермского театра оперы и балета
Поголовье капибар в зоопарке увеличилось в два раза
«ЮТэйр» отказалась от рейсов из Перми в Москву и Анапу
Переплаты по ОДН отменяются
Добавить комментарий: