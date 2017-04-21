В УФАС поступила жалоба на конкурс по запуску салюта в честь Дня Победы

В Пермское УФАС поступила жалоба на действия комиссии при проведении конкурса на услуги по запуску праздничного фейерверка в честь Дня Победы. Заказчиком открытого конкурса является МАУ «Агентство социокультурных проектов».

Заявитель, АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», полагает, что при оценке заявок от участников конкурса комиссия допустила нарушения. В связи с этим компания-заявитель просит отменить протокол оценки заявок и рассмотреть их повторно. Справка