В Прикамье пьяный водитель без прав опрокинулся на иномарке. 20 апреля в 6 часов утра в Пермском крае произошло ДТП, в котором пострадали два человека. По данным ГИБДД, Daewoo Nexia двигался по автодороге Чернушка - Павлово. На 13 километре трассы, не выбрав безопасную скорость движения, 36-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки, мужчины 1973 года рождения и девушка 1994 года рождения. С многочисленными травмами они доставлены в больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель "Дэу" не имеет права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка".