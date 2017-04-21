Пермьстат: Средняя зарплата подросла и возмужала

Средняя зарплата в Прикамье в феврале 2017 года составила 29,8 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит Пермьстат. За год заработная плата выросла на 5,4%. Статистика показывает, что по уровню оплаты труда лидируют работники, занятые в финансовой сфере: они получают в среднем 50 тысяч рублей. Чуть меньше доходы у специалистов в области информации и связи - 48 тыс рублей. На третьем месте заработки в компаниях, добывающих полезные ископаемые - 46 441 рубль. Самые низкие зарплаты у занятых в сельском хозяйстве - 17 010 рублей.