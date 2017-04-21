Корпорация развития, где развитие?
"Корпорация развития Пермского края" вернет в бюджет региона 149,9 млн рублей, за счет уменьшения уставного капитала компании. В декабре 2015 года краевым Заксобранием была принята поправка об увеличении доходов краевого бюджета на 2016 год за счет возврата "Корпорацией развития Пермского края"149,9 млн рублей. По словам одного из авторов инициативы экс-депутата краевого парламента Вадима Чебыкина, бюджетные средства не были использованы по назначению, а оказались на депозитных счетах компании.
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