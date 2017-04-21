Магазин «СуперСтрой» продается
Помещение по адресу пр. Парковый 45в в Перми, где раньше размещался супермаркет сети магазинов "СуперСтрой", выставлен на продажу за 67,4 млн руб. А началесь всё в Арбитражном суде Свердловской области, когда в конце 2016 было зарегистрировано более сотни исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов "СтройАрсенал". "СуперСтрой" и "СтройАрсенал" - федеральные розничные сети строительных гипермаркетов. Юридическим лицом у них одно - Трест СКМ.
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