Магазин «СуперСтрой» продается

Помещение по адресу пр. Парковый 45в в Перми, где раньше размещался супермаркет сети магазинов "СуперСтрой", выставлен на продажу за 67,4 млн руб. А началесь всё в Арбитражном суде Свердловской области, когда в конце 2016 было зарегистрировано более сотни исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов "СтройАрсенал". "СуперСтрой" и "СтройАрсенал" - федеральные розничные сети строительных гипермаркетов. Юридическим лицом у них одно - Трест СКМ.