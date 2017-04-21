Узнай «ген спорта» по анализу ДНК
В Перми ученые ПГНИУ начали составлять генетические паспорта для спортсменов. Как рассказали в пресс-службе университета, ранее специалисты проводили научные исследования, а с недавнего времени применяют свои разработки на практике и с помощью молекулярно-генетического исследования выявляют потенциал подростков в избранном виде спорта.
Биологи-генетики Пермского университета исследуют ряд генов, ответственных за строение мышечной ткани, энергетический обмен, работу сердечно-сосудистой системы и другие признаки, говорят в пресс-службе вуза. Исследования проводятся среди участников фокус-группы – школьников 12-15 лет, являющихся учащимися нескольких спортивных школ Перми. По итогам анализа можно определить, какой тип нагрузок больше подходит спортсмену, и выбрать вид спорта, исходя из генетической предрасположенности ребенка.
Светлана Боронникова, заведующий кафедрой ботаники и генетики растений биологического факультета ПГНИУ: "ДНК исследуют на наличие различных однонуклеотидных полиморфизмов, то есть отличий последовательностей в макромалекуле. От них зависит особенность мышечной силы, выносливости, быстроты реакции спортсмена, а также возникновение риска различных заболеваний. В итоге составляется индивидуальный отчет по генотипированию. На его основании можно скорректировать тренировочный процесс: тип нагрузок, длительность тренировок и восстановительный период".
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