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← «Золотая Маска» - триумф Пермского театра оперы и балета

В Пермском крае - штормовое предупреждение

штормовое

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 20 апреля и ночью 21 апреля местами по Пермскому краю ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильные гололедные явления, усиление юго-восточного ветра 20-25 м/с, метель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 20.04.2017 в 16:35 в рубрике - Новости T7-inform

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