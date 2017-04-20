В Пермском крае - штормовое предупреждение
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 20 апреля и ночью 21 апреля местами по Пермскому краю ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильные гололедные явления, усиление юго-восточного ветра 20-25 м/с, метель.
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